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Tonlarca sahte ürün ateşe verildi

Kamboçya kaçak ürünlere karşı savaş açtı.

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Hükümete bağlı Ekonomik Suçla Mücadele Birimi, son aylarda ele geçirdiği kaçak yollardan ülkeye sokulan tonlarca sahte ürünü özel bir törenle imha etti. Phnom Penh kentinde dağlık bölgede gerçekleştirilen törende, teknolojik ürünler, ev gereçleri ve giysilerden oluşan sahte mallar için dev bir çukur kazıldı. Çukura yerleştirilen ürünler, Ekonomik Suçla Mücadele Birimi Şefi ve yetkililer tarafından ateşe verildi. Törende konuşan yetkililer Kamboçya’da kaçakçılık ve sahte malların dağıtımına karşı mücadelenin süreceği mesajını verdi.

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

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