Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) CH-47F Chinook helikopterleri, F-16 destek sistemleri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

Toplam değeri 1,457 milyar dolar olan anlaşma, BAE'nin Basra Körfezi'ndeki karmaşık güvenlik manzarasında askeri yeteneklerini geliştirme yönündeki devam eden çabalarını yansıtıyor. 1,32 milyar dolara mal olan helikopterler ve 130 milyon dolara mal olan F-16 bileşenleri, BAE'nin ağır nakliye lojistiği, hızlı birlik konuşlandırması ve çok rollü hava operasyonları yürütme yeteneğini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu satın almanın, BAE'nin ABD ile stratejik ortaklığını ve hem devlet hem de devlet dışı tehditlerin bulunduğu bir bölgede güçlü bir savunma duruşu sürdürme konusundaki odağını vurguladığı aktarıldı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boeing tarafından üretilen CH-47F Block II Chinook, çok yönlülüğü ve dayanıklılığıyla tanınan bir ağır kaldırma helikopteridir. 24.494 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip olan Block II varyantı, geliştirilmiş yük kapasitesi, genişletilmiş menzil ve gelişmiş aviyonikler dahil olmak üzere seleflerine göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

BAE'nin siparişi, Orta Doğu'nun geniş çöl arazisindeki görevler için kritik bir özellik olan, geniş mesafelerde operasyonlara olanak tanıyan, havadan havaya yakıt ikmal sondaları ve uzun menzilli yakıt tanklarıyla donatılmış altı helikopteri içeriyor. Her helikopter, iki T-55-GA-714A türbin motoruyla çalışıyor ve anlaşma, 12 kurulu motor ve dört yedek motor sağlıyor.

Balistik zırh ve yangınla mücadele ekipmanları uçağı ve mürettebatı daha da fazla koruyor ve CH-47F Block II'yi, muharebe lojistiğinden afet yardımına kadar BAE'nin çeşitli görev profilleri için önemli bir varlık haline getiriyor.

BAE'nin satın aldığı Block II modeli, güçlendirilmiş gövde, iyileştirilmiş aktarma organları ve yeniden tasarlanmış yakıt hücrelerini bünyesinde barındırıyor ve Boeing'in Nisan 2025'teki basın bülteninde belirtildiği gibi, kaldırma kapasitesini Block I'e kıyasla yaklaşık 1.814 kilogram artırıyor.

F-16 İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

F-16 idame paketi, maliyet olarak daha küçük olsa da, aynı derecede kritiktir. BAE, Lockheed Martin tarafından BAE için özel olarak geliştirilen bir varyant olan Desert Falcon olarak bilinen yaklaşık 78 F-16 Block 60 jeti işletmektedir.

Bu uçaklar, AN/APG-68V[9]radarı, F110-GE-132 motorları ve AN/ALQ-213 elektronik harp takımı gibi gelişmiş sistemlere sahiptir ve bu da onları dünyanın en yetenekli F-16'ları arasına sokar. 130 milyon dolarlık anlaşma, operasyonel hazırlığı sürdürmek için bileşenler, yedek parçalar ve aksesuarlar içeriyor, ancak DSCA duyurusunda belirli öğeler açıklanmadı.

Önceki F-16 idame sözleşmelerine dayanarak, paketin muhtemelen aviyonik, motor ve sensör parçalarını kapsadığı ve filonun hava savunmasından hassas saldırılara kadar çeşitli görevler için muharebeye hazır kalmasını sağladığı belirtiliyor.

GlobalData raporuna göre, BAE'nin savunma bütçesinin 2024'te 25 milyar dolarlık bir değere ulaşması öngörülmüştü. 2025'ten 2029'a kadar olan dönemde, savunma bütçesinin %4'ü aşan bir bileşik yıllık büyüme oranı yaşaması beklenmektedir. Bu artış, özellikle BAE Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'nin modernizasyonunu amaçlayan girişimlere atfedilmektedir.

F-16 Block 60, piyasaya sürülmesinden bu yana oyunun kurallarını değiştiren bir ürün oldu ve BAE'nin aradığı ancak henüz edinmediği F-35 gibi yeni beşinci nesil savaş uçaklarıyla rekabet edebilecek yetenekler sunuyor. Sürdürülebilirlik anlaşması, bir sonraki yeni nesil uçaklara anında yatırım yapmaktan ziyade kanıtlanmış bir platformun uzun ömürlülüğüne öncelik veren pragmatik bir yaklaşım öneriyor.