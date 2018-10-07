‘Toprak her şeyi yuttu, kıyamet zannettik’ 

Palu’ya bağlı Balaroa bölgesinin çöküşüne tanıklık eden Ömer Mahmut, “Evlerin toplu halde hareket etmeye başladığını gördüm. İnsanlar evlerinin toprak altına çöküşü sırasında yukarı tırmanmaya çalıştı, ancak çoğu başarılı olamadı. Toprak sanki her şeyi yutuyordu. Kıyamet gibiydi” dedi. Arbain Sabri de deprem olduğunda insanların canlarını kurtarmaya çalıştığını ve evlerin bir anda yerin içine geçmeye başladığını kaydetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI PERŞEMBE SON

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta’da düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar bin 944 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu ve yetkililerin kayıp sayısını belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Nugroho ayrıca geniş kurtarma çalışmalarının 11 Ekim Perşembe bitirileceğini, çamur ve molozlar arasında kalan cesetleri arama çalışmasının daha dar imkânlarla devam edeceğini belirtti. Kurtarma çalışmalarına katılan Ondre adlı bir Endonezyalı, Reuters’a verdiği bilgide, “Çalışmaları bitirmekten başka yol kalmıyor. Şu anda bulduklarımız bile tanınabilinir değiller” bilgisini verdi.