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Total'den Kamerun'da Su Bakanının aracına suyla karışık akaryakıt

Fransız akaryakıt şirketi Total'in Kamerun'daki bir istasyonunda, Enerji ve Su Bakanının makam otomobilinin de yer aldığı konvoydaki araçlara konulan akaryakıtta su tespit edildiği bildirildi.

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Kamerun basınındaki haberlere göre, bir program için ülkenin ekonomi metropolü Douala kentine gelen Enerji ve Su Bakanı Gaston Eloundou Essomba'nın aracının da yer aldığı konvoy, akaryakıt almak için kentin girişindeki Total'e ait bir benzin istasyonuna gitti.

Konvoydaki araçlara akaryakıt dolumu yapıldığı sırada istasyondaki depolarda kontrol yapan bakanlık personeli, depolarda akaryakıtla karışık su olduğunu tespit etti.

- BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Essomba'nın 3 günlük çalışma görevi için Douala'ya gittiği ve "Total Dibamba İstasyonu'nda bakanın makam otomobilinin de yer aldığı konvoydaki araçlara akaryakıt dolumu yapıldığı sırada yapılan incelemelerde, akaryakıtta su tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu istasyonunun faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, şirket hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarına yönelik sıkı kontroller başlatılacağı da vurgulandı.

- MÜŞTERİLERDEN DE ŞİKAYET GELDİ

Olayın duyulmasından sonra Kamerun'daki bazı Total müşterileri sosyal medyada yazdıkları şikayetlerde, Total'den akaryakıt aldıktan sonra araçlarının çalışmadığını ileri sürdü.

Öte yandan, Douala'daki olayı doğrulayan ancak daha fazla bilgi vermeyen Fransız şirketinin yetkilileri, suyun istasyondaki depolara akaryakıt doldurulduğu sırada karışmış olabileceğini savundu.

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