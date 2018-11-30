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Toyota’nın insansı robotu 10 km'den kontrol edilebilecek

Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ü, beşinci jenerasyon mobil iletişim sistemi 5G ile 10 km uzaklıktan kontrol etmeyi başardı.

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Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından geliştirilen T-HR3 önceden programlanan hareketleriyle, ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara güvenli biçimde yardımcı olabilecek şekilde tasarlandı. Giyilebilir teknolojiyle yönetilen insansı robot T-HR3’de bulunan sistem, robotun tüm bedeninin kontrol edilmesini sağlıyor. Robot kullanıcıları T-HR3’e uygulanan kuvvetleri hissedip robotu kendi hareketleriyle aynı şekilde kumanda edebiliyorlar. 

Yüksek duyarlılık, hassas hareketler ve iletişim gecikmelerini en aza indirmek için T-HR3 ile Ana Kumanda Sistemi arasındaki iletişim büyük önem taşıyor. Şu ana dek T-HR3 kablolu sistem üzerinde bir bağlantıya sahipti ve bazı iletişim gecikmeleri yaşanabiliyordu. Yeni T-HR3 ise, Docomo tarafından geliştirilen 5G sistemi ile kablosuz olarak başarılı ve hızlı bir biçimde kontrol edilebiliyor.
Toyota ve DOCOMO, bu teknolojiyi 6 Aralık 2018'de Tokyo Big Sight’da gerçekleştirilecek fuarda sergilemeyi planlıyor.

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