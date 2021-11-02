TPLF'den Başbakan Abiy Ahmed'in iddialarına yalanlama

AA 2 Kasım 2021 Salı 13:42 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:42

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaşın iki güç arasında yaşandığını ve hiçbir yabancı güç ile iş birliği yapmadıklarını belirtti.

Reda, Abiy'in son açıklamasında öne sürüldüğü gibi hiçbir beyaz ya da siyah savaşçının Wollo bölgesinde saflarında savaşmadığını kaydetti.

Başbakan Ahmed'in yenilgi nedeniyle vatandaşlarını suçlamaya başladığını vurgulayan Reda, "O TPLF'yi suçlamıyor, Wollo'yu suçluyor. O tüm Etiyopyalıları suçlayacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Ahmed, ülkede devam eden çatışmalarla ilgili Etiyopyalı üst düzey yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, yabancı paralı askerlerin orduya karşı TPLF'nin yanında savaştığını öne sürmüştü.

AYLAR SONRA HAVA SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırılarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), bazı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.