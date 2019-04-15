Trablus işgalinin sponsoru darbeci Sisi
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki başkent Trablus’u işgal emri veren Birleşik Arap Emirlikleri destekli General Halife Hafter’e bir destek de darbeci Sisi’nin Mısırı’ndan geldi.
10 GÜNDE 121 ÖLÜ
Başkent Kahire’de Hafter’i ağırlayan Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Trablus’u işgal harekatının Libya’yı istikrara kavuşturacağını savundu. Sisi yönetimi, Hafter’e verdiği silah desteğiyle biliniyor. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya’da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121’e yükseldiğini bildirdi. WHO, Twitter’dan yaptığı açıklamada Libya’daki son çatışmalarda şu ana kadar 561 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, sağlık örgütünün Libya’ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceği belirtildi.
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