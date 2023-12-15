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Dünya

Trablusşam'da Gazze'ye destek gösterisi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da yüzlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Trablusşam'da Gazze'ye destek gösterisi
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Filistin'e Destek Derneği tarafından "Büyük Trablusşam Yürüyüşü" adı altında gerçekleştirilen eyleye, bölgede yaşayan yüzlerce Filistinli ve Lübnanlı katıldı.

İslami güçler ve partiler ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği gösteride, Lübnan ve Filistin bayrakları açıldı, Gazze'de işlenen katliamları kınayan sloganlar atıldı.

Trablusşam Belediyesi önünden harekete geçen göstericiler, kentin sokaklarından geçerek Abdulhamid Kerami Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda, Gazze'de saldırıların durdurulması ve Filistin direnişine destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Trablusşam İşçi Sendikası Başkanı Şadi es-Seyyid, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin direnişine destek için bu gösterinin düzenlendiğini belirtti.

Seyyid, Filistinli direniş güçlerinin, "İsrail'in zayıflığını" ortaya çıkardığını savundu.

  • Trablusşam gösterisi
  • Gazzeye destek
  • Lübnan protestosu

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