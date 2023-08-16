İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0705
  • EURO
    29,5839
  • ALTIN
    1658.6
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trablus'ta 2 gün süren çatışma! Dibeybe bölgede incelemelerde bulundu
Dünya

Trablus'ta 2 gün süren çatışma! Dibeybe bölgede incelemelerde bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, başkent Trablus'ta iki gün süren silahlı çatışmaların ardından sağlanan ateşkes sonrasında incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etti.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:09 - Güncelleme:
Trablus'ta 2 gün süren çatışma! Dibeybe bölgede incelemelerde bulundu
ABONE OL

UMH'den yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi eşliğinde hasara ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Ayn Zara bölgesine gitti.

Bölgede zarar gören altyapının yeniden imarı ve temizlenmesi için yerel idareye talimat veren Dibeybe, çatışmalardan etkilenen vatandaşların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesini emretti.

Trablus'ta iki gün süren çatışmalara ilişkin devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezinden yapılan açıklamada, 27 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.

- TRABLUS'TA İKİ GÜN SÜREN ÇATIŞMALARIN ARDINDAN ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde de devam ettiğini açıklamıştı.

Çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, dün, başkent Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle, "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı açıklanmıştı.

Söz konusu "tarafsız bir kesime" ilişkin bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de "444 Tugayı" komutanı Hamza'nın "tarafsız kesime" teslim edildiğini belirtmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.

  • Libya
  • çatışma
  • ateşkes
  • Dibeybe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.