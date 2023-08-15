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Dünya

Trablus'ta ateşkes ilan edildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 2 gündür çatışmaların yaşandığı başkent Trablus'ta ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 21:02 - Güncelleme:
Trablus'ta ateşkes ilan edildi
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Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığını belirtti.

Hammude, söz konusu "tarafsız kesime" ilişkin bilgi vermedi.

Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de yaptığı açıklamada, 444 Tugayı komutanının "tarafsız kesime" teslim edildiğini aktardı.

Konuyla ilgili Başkanlık Konseyi'nden ise henüz açıklama yapılmadı

Trablus'un en büyük bölgelerinden Sug el-Cuma, çatışmaların tarafı Libya Başkanlık Konseyine bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"'nın komutanı Abdurrauf Kaare'nin memleketi.

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi'nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.

  • Libya Ulusal Birlik Hükümeti
  • Trablus
  • ateşkes

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