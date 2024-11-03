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Dünya

Trablus'ta bulunan toplu mezardan çıkan ceset sayısı 73'e yükseldi

Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 73'e yükseldi.

AA3 Kasım 2024 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Trablus'ta bulunan toplu mezardan çıkan ceset sayısı 73'e yükseldi
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Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Tacura'nın Bi'r el-Esta bölgesinde 2011'den kalan toplu mezarda kazı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin toplu mezardan son 48 saatte 27 ceset daha çıkardığı kaydedilen açıklamada, toplu mezardan çıkarılan toplam ceset sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

Son 12 yılın petrol rekoru

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan 1 Kasım'da yapılan açıklamada, Bi'r el-Esta bölgesinde bulunan toplu mezardan 46 cesedin çıkarıldığı aktarılmıştı.

ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı, Şubat 2011'de Libya'ya sıçramış, ülkeyi 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi güçleri göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açmıştı.

"Enerji arzını güvenceye alıyorlar"

Bingazi ve başkent Trablus'taki olaylarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Kaddafi Trablus'u terk ederek memleketi Sirte'ye kaçmadan kısa süre önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

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