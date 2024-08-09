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Dünya

Trablus'ta milisler arasında çıkan çatışmasında 2 kişi öldü

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda milis gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 19:24 - Güncelleme:
Trablus'ta milisler arasında çıkan çatışmasında 2 kişi öldü
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Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verildi.

2 ÖLÜ 16 YARALI

Çatışmada, 2 kişinin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralananlar arasında bir çocuğun da bulunduğu ve İlk Yardım ve Ambulans Servisinin yaralı çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

MİLİS GRUPLARIN ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

Tacura bölgesinde 17 Temmuz'da da milis gruplar arasında çatışma çıkmış, başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti.

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