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Dünya

Trablus'ta silahlı gruplar arasında çatışma: 3 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme:
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Libya Review haber sitesine göre, başkentte gece boyunca yaşanan çatışmalarda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Libya hükümeti, çatışmalar ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başkentin en merkezi semtlerinden Zaviye ed-Dehmani bölgesinde otomatik silahların kullanıldığı çatışmalar sırasında bir araç alev aldı.

Firnac bölgesinde ise Nevaim düğün salonunun yanındaki bir binanın yanması sonucu, düğün salonunda bulunanlar büyük panik yaşadı. Bölgede mahsur kalan kadın ve çocuklar gecenin geç saatlerinde bölgeden çıkarıldı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı belirtildi.

- TRABLUS'TAKİ HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

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