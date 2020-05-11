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Dünya

Hafter kayıp vermeye devam ediyor! 10'larca milis etkisiz hale getirildi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere düzenlediği topçu atışlarında 10'dan fazla milisi etkisiz hale getirdi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 23:57 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:03
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Libya Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Meşru mevkisinde Hafter güçlerine karşı devam eden operasyonlarda, 4 gözlem noktasının imha edildiği, 18 milis ve paralı askerin ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Topçu birliklerinin ateşi sonucu silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabet ve başarıyla vurulduğu kaydedildi.

- HAFTER, LİBYA ORDUSU KARŞISINDA KAYIPLAR VERİYOR

Libya ordusu ve darbeci Hafter'e bağlı milisler arasında Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter, başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef almış ve çok sayıda sivil kayıplarına yol açmıştı.

Hafter'e bağlı milislerin mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine düzenlenen roketli saldırılarda da 6 sivil hayatını kaybetmişti.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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