AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 07:01 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 07:01

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabileler, aralarındaki istişareler neticesinde Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Başkent Trablus'un 45 km güneyindeki Esabia, stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

Libya ordusu dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada başkent Trablus’un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda bulunmuştu.