Trabzonspor CAS'a başvuruda bulundu
Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Trabzonspor'dan CAS açıklaması: "UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir"
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