Trabzonspor CAS'a başvuruda bulundu

Trabzonspor'dan CAS açıklaması: "UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir"