Trafik canavarı zebra infaz edildi 

Çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Rostock kentinde meydana gelen olayda zebra otobanda trafik yoğunluğu artırmış, birkaç araca zarar vermiş ve bir aracın da kaza yapmasına yol açmıştı. Sirkten kaçan ikinci zebra ise canlı yakalandı. Yetkililerin ve sirkten olay yerine çağrılan bir hayvan terbiyecisinin zebrayı yakalamayı başaramaması üzerine hayvan polis tarafından vurulduğu duyuruldu. Hayvanların Salı günü sirkten nasıl kaçtığı ise bilinmiyor.