star.com.tr 12 Kasım 2021 Cuma 17:48 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 17:48

Trafikteki tartışmalar sürekli görülse de, ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde kameraya takılan bir tartışma, 'pes' dedirtti.



Bir sürücünün kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, iki sürücü arasında yaşanan tartışma, şahıslardan birinin samuray kılıcı alıp koşarak gelmesiyle devam ediyor.

Elindeki samuray kılıcını kaldırarak diğer sürücüyü tehdit eden şahıs, bir süre sonra aracına dönüyor. Tehdit edilen sürücü ise, aracının bagajından tüfek çıkarıyor.

Kaydı alan sürücü, silahı görünce kamerasını kapatıyor.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, izleyenler bu çılgınca öfkeyi anlamakta güçlük çekti.

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