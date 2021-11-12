İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2021 Cuma / 7 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9616
  • EURO
    11,4156
  • ALTIN
    595.774
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trafikte 'pes' dedirten tartışma! Biri samuray kılıcı çekti, diğeri otomatik tüfek
Dünya

Trafikte 'pes' dedirten tartışma! Biri samuray kılıcı çekti, diğeri otomatik tüfek

ABD'nin Portland kentinde trafikte tartışan şahıslardan biri samuray kılıcı, diğeri otomatik tüfek çıkardı. Akıllara durgunluk veren görüntüler, başka bir aracın sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

star.com.tr12 Kasım 2021 Cuma 17:48 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 17:48
ABONE OL

Trafikteki tartışmalar sürekli görülse de, ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde kameraya takılan bir tartışma, 'pes' dedirtti.

Bir sürücünün kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, iki sürücü arasında yaşanan tartışma, şahıslardan birinin samuray kılıcı alıp koşarak gelmesiyle devam ediyor.

Elindeki samuray kılıcını kaldırarak diğer sürücüyü tehdit eden şahıs, bir süre sonra aracına dönüyor. Tehdit edilen sürücü ise, aracının bagajından tüfek çıkarıyor.

Kaydı alan sürücü, silahı görünce kamerasını kapatıyor.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, izleyenler bu çılgınca öfkeyi anlamakta güçlük çekti.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.