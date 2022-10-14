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Dünya

Trafikte vahşet! İki baba silahla çatıştı: Kurşunlar küçük kızlarına isabet etti

ABD'de yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Trafikte çıkan tartışmada yarı otomatik silahla birbirlerine ateş açan iki baba, 5 ve 14 yaşındaki kızlarını vurdu.

Star Gazetesi14 Ekim 2022 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Trafikte vahşet! İki baba silahla çatıştı: Kurşunlar küçük kızlarına isabet etti
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ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafikte çıkan kavgada silahlarına sarılan iki baba birbirlerinin kızlarını vurdu.

Florida otoyolunun kenarında yaşanan olayda 35 yaşındaki William Hale ile 43 yaşındaki Frank Allison birbirlerinin araçlarına yarı otomatik silahlarla ateş etmelerinin ardından polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Çıkan çatışmada kurşunlardan birinin William Hale'nin 5 yaşındaki kızının bacağına diğerinin ise Frank Allison'un 14 yaşındaki kızının sırtına isabet ettiği belirlendi.

Olaya ilişkin görüntüler polis vücut kamerasına yansıdı. İki küçük kızın kanlar içinde yerde kaldığı görüldü.

Tanıklar iki aracının seyir halinde birbirlerine su şişesi attığını, Hale ve Allison'un defalarca aracı birbirlerinin önüne kırdığını söyledi.

Tutuklanan iki babanın 2. derece cinayete teşebbüsle suçlandığı ifade edilirken, mahkemenin iki zanlıyı 150.000 dolar kefaletle serbest bıraktığı öğrenildi.

Star Gazetesi

  • silahlı kavga

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