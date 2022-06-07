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Dünya

Trieste Limanı'nda 4,3 ton kokain ele geçirildi, yaklaşık 2 milyon avro nakit paraya el konuldu

İtalya'nın liman kenti Trieste'de Mafya ile Mücadele Bölge Müdürlüğü ve Mali Polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda 4,3 ton kokain ele geçirildi. Avrupa ile Kolombiya arasındaki uyuşturucu trafiğinde faaliyet gösteren 38 şüpheli hakkında gözaltı, ev hapsi gibi önleyici tedbirlere başvuruldu.

AA7 Haziran 2022 Salı 14:35 - Güncelleme:
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İtalya Mali Polisinin (Guardia di Finanza), Trieste Limanı'nda 4,3 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki önemli liman kenti Trieste'de Mafya ile Mücadele Bölge Müdürlüğü ve Mali Polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, limanda 4,3 ton kokain ele geçirilirken, yaklaşık 2 milyon avro nakit paraya el konuldu.

Haberde, Trieste Limanı'nda ele geçirilen kokain miktarının, Avrupa'da bugüne kadar el geçirilen en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında, Avrupa ile Kolombiya arasındaki uyuşturucu trafiğinde faaliyet gösteren 38 şüpheli hakkında gözaltı, ev hapsi gibi önleyici tedbirlere başvurulduğu kaydedildi.

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