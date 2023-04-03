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Dünya

''TRT Afrika'' rahatsızlığı: Türkiye sesini daha güçlü duyuracak

Yayın hayatına başlayan TRT Afrika, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Yunan Pentapostagma haber sitesi, TRT Afrika'yı hedef alarak kanalla Türkiye'nin milyonlarca insana ulaşacağını yazdı.

3 Nisan 2023 Pazartesi 08:24 - Güncelleme:
''TRT Afrika'' rahatsızlığı: Türkiye sesini daha güçlü duyuracak
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Tüm Afrika kıtasına hitap etmeyi hedefleyen TRT Afrika, yayın hayatına başladı. Yunanistan basını ise bu gelişmeden hoşnut olmadı. Yunan haber sitesi TRT Afrika'yı hedef alan bir haber hazırladı.

Yayın hayatına İstanbul'da düzenlenen törenle başlayan TRT Afrika, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Pentapostagma haber sitesi, TRT Afrika'yı hedef aldı.

"TRT AFRİKA İLE TÜRKİYE MİLYONLARCA İNSANA ULAŞACAK"

Sitede yer alan haberde TRT Afrika ile Türkiye'nin milyonlarca insana ulaşacağı belirtildi. Afrika kıtasında yeni müttefikler kazanacağı yazıldı.

"Ankara kendi sınırları dışındaki alanlara yayılıyor" ifadeleri yer alan haberde Türkiye'nin daha fazla insana ulaşmak için TRT Afrika'yı faaliyete geçirdiği yorumuna yer verildi.

Haberde Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğine karşı Yunanistan'ın yeterli olup olmadığı irdelendi. Türkiye güçlü müttefikler kazanırken Yunanistan'ın etkili bir Afrika politikasının olmadığının altı çizildi.

"YUNANİSTAN'IN 'ŞİMDİ NE OLACAK?' DİYE DÜŞÜNMESİ GEREK"

TRT Afrika ile Türkiye'nin sesinin tüm Afrika'ya ulaşacağına dikkat çekildi.

Yunanistan'ın "şimdi ne olacak?" diye düşünmesi gerektiği vurgulandı.

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