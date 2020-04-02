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Dünya

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamaları için Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığına talimat verdi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 23:20
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Trump, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığına verdiği emirleri duyurdu.

Kovid-19 salgınında insanların hayatlarını kurtarmak için yerli üreticilerin solunum cihazı üretmesinin önemine işaret eden Trump, "İlgili bakanlıklara verdiğim bu talimat General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips ve Vyaire Medical adlı firmaların, solunum cihazı üretmek için ihtiyaç duydukları malzemelere ulaşmalarını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu talimatının, solunum cihazı üretiminin önündeki tedarik zinciri engellerinin kaldırılmasını amaçladığını vurgulayarak "Yukarıda ismi geçen ve diğer yerli üreticilerimizin bu zorlu zamanda solunum cihazı üretimine yönelmelerinden son derece memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, 27 Mart'ta da Savunma Üretim Yasası'nı General Motors'un solunum cihazı üretmesi için devreye sokmuştu.

- Savunma Üretim Yasası nedir?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

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