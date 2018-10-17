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ABD Başkanı Trump, AB, İngiltere ve Japonya'yla ticaret müzakereleri için ilk adımı attı

ABD Ticaret Temsilciliği, AB, İngiltere ve Japonya ile ticaret müzakerelerine başlanacağını Kongre'ye tebliğ etti.

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ABD yönetimi, Kongre'ye Avrupa Birliği (AB),  İngiltere ve Japonya ile üç ayrı serbest ticaret anlaşması için müzakerelere  başlamayı planladığını bildirdi. 
 
ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan yazılı açıklamada, AB,  İngiltere ve Japonya ile ticaret müzakerelerine başlanacağının Kongre'ye tebliğ  edildiği belirtildi.
 
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Kongre liderlerine yazdığı  mektuplarla yapılan bilgilendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın adı geçen  ticaret ortaklarıyla daha adil ve dengeli ticaret ilişkileri kurmayı amaçladığı  ifade edildi.
 
Mevcut yasalara göre, Trump yönetiminin Kongre'yi ticaret  müzakerelerine başlamadan en az 90 gün önce bilgilendirmesi gerekiyor. Ayrıca,  USTR'ın Kongre'ye resmi görüşmeler başlamadan en az 30 gün önce müzakere  hedeflerini Kongre ile paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

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