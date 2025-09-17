İSTANBUL 24°C / 16°C
Trump: ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez

Londra ve Washington arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların önemine vurgu yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez ve sonsuzdur. İki ülke arasındaki ilişkiler de inanılmaz derecede iyi durumdadır' dedi.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağların gücüne vurgu yaparken, bugün de ABD-İngiltere ilişkilerinin hem küresel hem de ikili düzeyde önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Kral Charles'tan övgüyle bahsederken, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum." diye konuştu.

İngiltere'nin dünya mirasına "Magna Carta", "modern parlamento" ve "bilimsel yöntemler" konusunda önemli katkılar yaptığını belirten Trump, İngiltere'nin tarihinden örnekler vererek bu ülkenin "faşizme karşı savaştığını" dile getirdi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İNANILMAZ DERECEDE İYİ DURUMDA"

Trump, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların önemine işaret ettiği konuşmasında, "ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez ve sonsuzdur. İki ülke arasındaki ilişkiler de inanılmaz derecede iyi durumdadır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Kral 3. Charles ile Kraliçeye bir kez daha teşekkür eden ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinin çok daha güçlü olacağı mesajını verdi.

Devlet yemeği programı, konuşmaların ardından akşam yemeği ile devam etti.

