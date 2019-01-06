Trump: ABD savaş gemisine saldıran El Kaide liderini öldürdük

Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Büyük ordumuz, USS Cole'a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi'yi öldürdük. El Kaide'ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal İslam Terörizmine Karşı Mücadelede Asla Durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yemen'in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli bir Amerikan muhribi USS Cole (DDG-67) gemisine 12 Ekim 2000 tarihinde el-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.

Saldırı, patlayıcı yüklü bir teknenin USS Cole'a çarptırılması sonucunda gerçekleştirilmişti.

(Sputnik9