İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: ABD savaş gemisine saldıran El Kaide liderini öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, ABD savaş gemisi USS Cole'a 2000 yılında düzenlenen saldırının failinin öldürüldüğünü açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Büyük ordumuz, USS Cole'a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi'yi öldürdük. El Kaide'ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal İslam Terörizmine Karşı Mücadelede Asla Durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yemen'in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli bir Amerikan muhribi USS Cole (DDG-67) gemisine 12 Ekim 2000 tarihinde el-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.

Saldırı, patlayıcı yüklü bir teknenin USS Cole'a çarptırılması sonucunda gerçekleştirilmişti.

(Sputnik9

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Taliban, Suudi Arabistan ve BAE'ye rest çekti

Taliban, Suudi Arabistan ve BAE'ye rest çekti

Türkiye'den ABD'nin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den ABD'nin açıklamasına sert tepki

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

ABD savaş gemisi Karadeniz'e gidiyor

ABD savaş gemisi Karadeniz'e gidiyor

2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

MEB'den Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama

MEB'den Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede
 

POPÜLER HABERLER

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA