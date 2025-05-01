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Dünya

Trump, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının Rusya'yı ''engelleyebileceğini'' savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir 'güvenlik garantisi' olacağını ve Rusya'yı 'engelleyebileceğini' belirtti.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 07:25 - Güncelleme:
Trump, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının Rusya'yı ''engelleyebileceğini'' savundu
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ABD Başkanı Trump, News Nation kanalında telefonla katıldığı bir programda, Ukrayna ile imzaladıkları nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trump, doğal kaynaklarını geliştirmek için Ukrayna ile yeni imzalanan ekonomik ortaklığın, Rusya'ya karşı savaşında Kiev için bir "güvenlik garantisi" olarak hizmet edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, "Eğer bir anlaşma yapabilirsek, bunu imzalamanız çok iyi olur çünkü Rusya çok daha büyük ve çok daha güçlü." dediğini anımsattı.

"Rusya hızla ilerliyor, büyük ve güçlü bir ülke, bu arada ABD kadar güçlü değil." ifadelerini kullanan Trump, anlaşmanın Rusya'yı "engelleyip engellemeyeceği" sorusuna, "Evet, engelleyebilir." yanıtını verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın amacının, bugüne kadar Ukrayna'ya sağladıkları askeri yardımın maliyetini telafi etmek olduğunu belirtti.

- ABD-UKRAYNA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından birkaç saat önce nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

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