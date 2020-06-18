Trump: ABD'de polise adil davranılmıyor!

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:23

Trump, Fox News'de yayınlanan söyleşisinde, Atlanta kentinde, siyahi Rayshard Brooks'u silahla vurarak ölümüne neden olan, hakkında ağır cinayet ve ağır saldırı dahil 11 ayrı suçlamayla dava açılan polis memuru Garrett Rolfe'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rolfe'ın avukatının, polis memurunun olay sırasında silah sesi duyduğu ve bir parlama gördüğü yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Trump, "Buna illa ki inandım mı bilmiyorum ama size şunu söyleyeyim, bu çok ilginç bir şey. İç yüzünü ortaya çıkaracaklar. Bundan sonrası adalete kalmış. Umarım, adil biçimde yargılanır çünkü bu ülkede polise adil davranılmadı. Adilce muamele edilmedi." diye konuştu.

- POLİS MEMURU, İDAM VEYA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR



Fulton Bölgesi Başsavcısı Paul Howard, Brooks'un 42 dakika boyunca polislere karşı "hırçın davranış" sergilemediğini, Brooks'a sırtından vurulduktan sonra da polisler tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığını açıklamıştı.

Howard, "Brooks, vurulduğu sırada polisler için acil veya ciddi fiziksel bir tehdit oluşturmuyordu." ifadesini kullanmıştı.

Polis memuru Rolfe'un yargılama sonunda suçlu bulunması halinde idam veya ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.

Rolfe ile olay yerinde bulunan polis memuru Devin Brosnan'ın da ağır saldırı dahil 3 ayrı suçlamadan yargılanacağı aktarılmıştı.

- RAYSHARD BROOKS'UN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI



Siyahi George Floyd'un Minneapolis’te polis şiddeti sonucunda ölümünün yankıları devam ederken, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da siyahi Rayshard Brooks’un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün kamuoyuna açıkladığı ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre, Brooks, cuma akşamı Wendy's adlı fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmıştı.

Olay yerine gelen polislerin yaptığı alkol testini geçemediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen Brooks ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alarak kaçmaya başlayan Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek sırtından vurulmuştu.

Polis, siyahi Amerikalının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından Rolfe'un görevine son verilmiş, Brosnan da idari izne çıkarılmıştı.

Kentte başlayan büyük protestolar üzerine Atlanta Polis Şefi Erika Shields de istifa etmek zorunda kalmıştı.

25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.