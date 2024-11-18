İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5602
  • EURO
    36,6797
  • ALTIN
    2899.42
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için orduyu kullanacak
Dünya

Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için orduyu kullanacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etti.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için orduyu kullanacak
ABONE OL

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, bu konudaki iddialara tek bir kelime ile açıklık getirdi.

Uzmanlara göre Trump'ın başkanlığında fosil yakıt üretimi artacak

Kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye Trump, "Doğru" yanıtını verdi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TOPLU OLARAK SINIR DIŞI ETME SÖZÜ VERMİŞTİ

Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Biden giderayak yasağı kaldırdı

CEVABI NET OLMAYAN SORULAR MEVCUT

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını destekliyor. Ancak, Trump'ın dile getirdiği kitlesel sınır dışı etme planlarıyla ilgili olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalar hakkında hala cevabı net olmayan sorular bulunduğu belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.