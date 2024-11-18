Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için orduyu kullanacak

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, bu konudaki iddialara tek bir kelime ile açıklık getirdi.
Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.
Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını destekliyor. Ancak, Trump'ın dile getirdiği kitlesel sınır dışı etme planlarıyla ilgili olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalar hakkında hala cevabı net olmayan sorular bulunduğu belirtiliyor.