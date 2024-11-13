Trump, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliğine emlak zengini Witkoff'u atayacak

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Witkoff'un dahil olduğu her projeyi ve toplumu, daha güçlü ve müreffeh hale getirdiğini belirtti.

Witkoff'u "saygın bir lider" diye nitelendiren Trump, onu Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını açıkladı.

Trump, "Steve, barış için güçlü bir ses olacak ve hepimizi gururlandıracaktır." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın yakın aile dostlarından biri olarak bilinen Witkoff, "emlak zengini" olarak tanınıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Witkoff, 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" sırasında Trump'ın yanındaydı.