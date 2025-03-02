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  • Trump, ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının şubatta en düşük seviyede olduğunu belirtti
Dünya

Trump, ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının şubatta en düşük seviyede olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının şubat ayında tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve 8 bin 326 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AA2 Mart 2025 Pazar 10:58 - Güncelleme:
Trump, ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının şubatta en düşük seviyede olduğunu belirtti
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından düzensiz göçmen politikasına ilişkin açıklama yaptı.

"Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD-Meksika sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı (göçmenlerin) sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı." bilgisini paylaşan Trump, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini, gerekli durumlarda bazılarının yargılandığını bildirdi.

Trump, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi." değerlendirmesinde bulunarak, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurguladı.

Kendi politikaları sayesinde sınırın tüm düzensiz göçmenlere kapandığını belirten Trump, "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek." ifadesini kullandı.

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