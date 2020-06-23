Trump, ABD'ye göçmen girişi kısıtlamasını bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişletecek

AA 23 Haziran 2020 Salı 00:12 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 00:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye göçmen girişi kısıtlamasını, bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişleteceği ve kararı yıl sonuna kadar uzatacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı bilgilendirme toplantısında, Trump'ın ülkeye göçmen işçi alımına ilişkin kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump'ın nisanda imzaladığı kararnameyle ülkeye göçmen alımını bir süreliğine askıya aldığını anımsatan yetkili, imzalanacak yeni kararnameyle kararın yıl sonuna kadar uzatılacağını ve bazı göçmen olmayan vize sahiplerinin de bu kapsama dahil edileceğini belirtti.

Yetkili, bu kararla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden ABD vatandaşlarının istihdamına öncelik verileceğini kaydederek, kararnameden sağlık ve tarım sektöründe çalışanların etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

Kararnamenin halihazırda ABD'de olan kişileri etkilemeyeceğini belirten yetkili, bu kararnamenin hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerden destek almasını beklediklerini söyledi.

Etkilenecek vize türleri neler?

Trump'ın imzalayacağı kararname kapsamında göçmen vize türlerinin yanı sıra "göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleriyle ülkeye giriş de askıya alınacak.

ABD'de H-1B vizesi "vasıflı işçi" grubuna verilirken bu işçilerin eşlerine de H-4 vizesi veriliyor.

H-2B vizeleri mevsimlik çalışanlara, L-1 ise kendi işverenleri tarafından yurt dışı pozisyonlarına atanan yöneticilere sağlanıyor.

Trump, ülkeye göçmen vizelerini askıya alan ve 60 gün geçerli olan kararnameyi 22 Nisan'da imzalamıştı. Trump, gerek görülmesi durumunda bu süreyi uzatacağını kaydetmişti.