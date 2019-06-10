Trump: AB´nin teknoloji şirketlerine cezalarından ABD de yararlanabilir

Trump, CNBC´ye yaptığı açıklamada AB´nin inceleyeceği büyük teknoloji şirketlerinin "harika" olduklarını; ancak, söz konusu şirketler birleştiklerinde "bir şeyler döndüğünü" söyledi. "AB´nin yaptığını biz de yapmalıyız" diyen Trump, AB´li yetkililerin söz konusu soruşturmaları "kolay para" olarak gördüklerini ve "Apple´a 7 milyar dolarlık dava açarak para kazanabileceklerini düşündüklerini" söyledi.

AB´nin söz konusu kararı kapsamında Avrupa Komisyonu, Google´a 2017´den başlayan ve devam eden dönemde 9.5 milyar dolarlık antitröst cezası vermişti. ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook da AB´nin kişisel gizlilik kurallarını kapsayan Genel Veri Koruması Kanunu´nun (GDPR) geçen yıl uygulamaya girmesiyle çeşitli soruşturmalara maruz kalmıştı.