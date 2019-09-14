Trump dünyaya ilan etti: Oğlunu öldürdük

Trump açıkladı: Bin Ladin'in oğlu ABD operasyonuyla öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
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