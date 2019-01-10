Trump açıkladı: Davos Zirvesi'ne katılmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Demokratların Sınır Güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomi Forumuna en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulundu.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD Senatosu, federal hükümetin kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı.

Amerikan kanunlarına göre Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.