İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Trump adaylığına karşı çıkmıştı... İran lideri Hamaney'den Maliki'ye destek

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık, beraberindeki heyetle eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki'yi ziyaret ederek, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in El-Maliki'nin başbakanlık adaylığına verdiği desteği iletti.

IHA29 Mart 2026 Pazar 21:05 - Güncelleme:
ABONE OL

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El-Sadık ve beraberindeki Iraklı ile İranlı yetkililerden oluşan heyet, Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı gösterdiği Hukuk Devleti Koalisyonu lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki'yi ziyaret etti. Irak basınında yer alan haberlere göre El-Sadık ve ona eşlik eden yetkililer, El-Maliki'ye İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den kişisel bir mesaj iletti. Söz konusu mesajda İran'ın,El-Maliki'nin başbakanlığa aday gösterilmesine verilen desteğin açıkça ifade edildiği kaydedildi. Mesajda ayrıca İran'ın Irak halkına "mevcut savaş sürecinde" verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettiği ve bu tutumu takdirle karşıladığı vurgulandı.

El-Maliki ve El-Sadık arasındaki görüşmede, Irak'taki siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler de alındı.

ABD'DEN MALİKİ'NİN ADAYLIĞINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, El-Maliki'nin başbakanlık adaylığına karşı çıkmış ve eski başbakanın yeniden başbakan olması halinde ABD'nin Irak'a desteğini sürdürmeyeceğini belirtmişti. Buna karşılık El-Maliki, adaylığının geri çekilmesine ilişkin kararın kendisini aday gösteren siyasi blok tarafından alınması halinde buna açık olduğunu ifade etmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.