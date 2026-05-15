İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

TRUMP: İRAN'IN URANYUMUNU ALMAYI TERCİH EDERİM

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti.

Görüşmede tarafların mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray açıklamasına göre iki ülke, boğazın açık kalması konusunda anlaştı.

ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarına paralel olarak İranlı Fars haber ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim protokolleri konusunda varılan anlaşmanın ardından bazı Çin gemilerinin boğazdan geçişine izin vermeye başladığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları da 30'a yakın geminin Hürmüz'ü İran'ın izniyle 13 Mayıs akşamından beri geçtiğini duyurdu.

"ÇİN LİDERİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN YARDIM TEKLİF ETTİ"

Trump, basına verdiği röportajda Çin lideri Şi'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. ABD Başkanı, "Çin lideri Şi, bana İran'a asker yardım yapmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

İRAN'A TEHDİT

Trump İran konusunda "çok fazla sabırlı olmayacağım" diyerek İran'ı tehdidini yinelerken, "İran'ın uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim" dedi. Trump, İran'ın uranyumunu almanın bir "halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu" öne sürdü.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi'nin kendisine, İran'a askeri yardım yapmayacağını ifade ederek, Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını ancak Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.

01.11 ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini "başarılarından dolayı" tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı. Kendi döneminde hem Venezuela'da hem de İran'da "askeri olarak zaferler kazandıklarını" iddia eden ABD Başkanı, İran'ı askeri açıdan "yok etmeye" devam edeceklerini belirtti.

01.00 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır." dedi.