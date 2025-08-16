İSTANBUL 29°C / 22°C
Trump ağzındaki baklayı çıkardı… Zelenski'ye teklif: O bölgeyi bırak

Washington Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski'e “Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakması” karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdi. Zelenski ise hiçbir konunun Ukrayna olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, Trump'ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi.

ZELENSKİ'SİZ DONBAS PLANI

Aynı haberde, Trump'ın Zelenski ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Zelenski, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenski, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

