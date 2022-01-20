Trump ailesi sessizliğini bozdu! ''Halkı yanıltan tek kişi odur''

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 00:34

Trump Organizasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, iddialar yerine New York Başsavcısı Letitia James hedef alınarak, "Halkı yanıltan tek kişi odur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, James'in siyasi amaçlarla Trump'a yüklendiği ve halkı yanlış yönlendirdiği savunularak, "En ufak bir kanıt görmeden ve akla gelebilecek her etik kuralı ihlal ederek New Yorkluları dolandırdı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan konu üzerine ayrı bir açıklama yapan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da James'i "Amerika'nın en yolsuz başsavcısı" diye niteleyerek, "Bunlar, tüm Demokrat Parti adına onun siyasi intikamından başka bir şey değil. Barodan ihraç edilmeli." ifadelerini kullandı.

New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi tarafından dün mahkemeye sunulan belgelerde, Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedilmişti.

Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump'ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edilmişti.

New York Başsavcılığı, 3 Ocak'ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.

Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.