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Dünya

Trump ailesi telekomünikasyon sektörüne girecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, ABD'de hizmet verecek yeni mobil iletişim markası Trump Mobile'ı tanıttı.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Trump ailesi telekomünikasyon sektörüne girecek
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Trump Organization'dan yapılan açıklamada, "T1 Mobile" adıyla sunulacak hizmetin Amerikalılara üst düzey bağlantı ve rakipsiz fiyat avantajı sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Açıklamada, Trump Mobile'ın ülkenin üç büyük operatörü üzerinden 5G hizmeti ve müşterilere aylık 47,45 dolar karşılığında sınırsız konuşma, mesajlaşma ve veri kullanımı içeren bir paket sunacağı aktarıldı.

Ayrıca abonelerin cihaz koruma, 7/24 yol yardımı, sanal sağlık hizmetleri ve 100'den fazla ülkeye ücretsiz uluslararası arama gibi avantajlardan yararlanabileceği kaydedilen açıklamada, Trump Mobile'ın ağustos ayında "şık, altın renkli" olarak tanımlanan "T1 Phone" adlı ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceği de belirtildi.

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