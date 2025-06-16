Trump ailesi telekomünikasyon sektörüne girecek

Trump Organization'dan yapılan açıklamada, "T1 Mobile" adıyla sunulacak hizmetin Amerikalılara üst düzey bağlantı ve rakipsiz fiyat avantajı sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Açıklamada, Trump Mobile'ın ülkenin üç büyük operatörü üzerinden 5G hizmeti ve müşterilere aylık 47,45 dolar karşılığında sınırsız konuşma, mesajlaşma ve veri kullanımı içeren bir paket sunacağı aktarıldı.

Ayrıca abonelerin cihaz koruma, 7/24 yol yardımı, sanal sağlık hizmetleri ve 100'den fazla ülkeye ücretsiz uluslararası arama gibi avantajlardan yararlanabileceği kaydedilen açıklamada, Trump Mobile'ın ağustos ayında "şık, altın renkli" olarak tanımlanan "T1 Phone" adlı ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceği de belirtildi.