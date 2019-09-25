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Trump, Almanya ve Fransa ile İran meselesini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ayrı ayrı bir araya gelerek, İran konusunu görüştü.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, dün, Trump, Macron ve Merkel ile ayrı ayrı görüştü.
 
Trump'ın, BM Genel Kurulu kapsamında Macron ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "İki lider, özellikle İran'ın gittikçe artan savaşçı tavrı olmak üzere Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin konuştu." ifadesine yer verildi. 
 
Görüşmede ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı vurgulandı. 
 
- Trump-Merkel görüşmesi 
 
Başkan Trump'ın dün, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüğü bilgisine de yer verilen açıklamada, "İki lider, başta İran olmak üzere küresel güvenlik sorunlarını, İran'ın agresif ve istikrara zarar veren eylemlerini ve Libya'da süren çatışmaları görüştü." ifadesi kullanıldı. 
 
Ayrıca görüşmede, Trump'ın, Avrupa'da enerji çeşitliliği ve artan savunma harcamalarının önemini vurguladığı kaydedildi.

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