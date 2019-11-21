Trump: Amerikan medyası çok tehlikeli

ABD’de Başkan Donald Trump’ın önceden açıklanmamış bir hastane ziyareti gerçekleştirmesi ve 3 gün ortada gözükmemesi, medyada “Kalp krizi geçirdi” spekülasyonlarına yol açtı.

MELANIA BİLE İNANDI

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne gittiği için hakkında çıkan haberlere ateş püsküren Trump, “Ülkenin medyası gerçekten çok tehlikeli” dedi.

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, “Sağlık kontrolünden geçtim ve döndüm. Eşim, ‘Hayatım, iyi misin? Sorun ne? Kalp krizi geçirmiş olabileceğine dair haberler geçiyorlar’ dedi. Ben de ‘Niye kalp krizi geçireyim ki?’ dedim. ‘Çünkü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne gittin’ diye karşılık verdi. Sağlık kontrolü yaptırmak isteyince biz oraya gideriz” ifadelerini kullandı. Yaşanan karmaşadan basını sorumlu tutan ABD Başkanı, Trump, “Bu insanlar hasta. Hastalar ve bu ülkenin medyası gerçekten tehlikeli. Oldukça yozlaşmış bir medyamız var ve umuyorum ki hareketlerini hemen düzeltirler” diye konuştu.