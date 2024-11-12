İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3656
  • EURO
    36,5659
  • ALTIN
    2872.77
  • BIST100
    9226.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Arkansas eski Valisi Huckabee'yi İsrail'e büyükelçi olarak atayacağını duyurdu: Barış için yorulmadan çabalayacak
Dünya

Trump, Arkansas eski Valisi Huckabee'yi İsrail'e büyükelçi olarak atayacağını duyurdu: Barış için yorulmadan çabalayacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu.

AA12 Kasım 2024 Salı 23:40 - Güncelleme:
Trump, Arkansas eski Valisi Huckabee'yi İsrail'e büyükelçi olarak atayacağını duyurdu: Barış için yorulmadan çabalayacak
ABONE OL

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.

"MİKE, İSRAİL'İ ÇOK SEVİYOR"

Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak." ifadesini kullandı.

Güçlü bir İsrail destekçisi olan Huckabee, düzenlediği geziler ve destek toplama kampanyalarıyla tanınıyor.

1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarını ziyaret eden Cumhuriyetçi Evanjelik politikacılardan biri olarak ön plana çıkıyor.

BATI ŞERİA'DA İŞGAL OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.

Trump'ın kabinesi şekilleniyor! Kritik koltuk için Rubio'nun ismi öne çıkıyor

Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette Huckabee, bu yerleşim birimlerine olan desteğini açıkça dile getirmişti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.

Biden'dan soykırımcı İsrail'e destek

Huckabee, ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın 'sus payı' davası ertelendi! Mahkumiyeti iptal olacak mı?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.