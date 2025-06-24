Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, şehirde patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri de devreye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

İSRAİL, İRAN'DAN GÖNDERİLEN 4 İHA'YI ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Tahran yönetimleri arasında "kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek bir ateşkese varıldığını" duyurmasının ardından İsrail ordusu, İran'dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde yerel saatle 01.34'te sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail'e İran'dan fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracının Golan Tepeleri'nin güneyinde düşürüldüğü bildirildi.

İran'dan gönderilen 3 İHA'nın ise İsrail'e ulaşamadan engellendiği aktarıldı.