Trump: Avrupa payına düşeni NATO'ya ödesin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya atarak yeniden güneme gertirdiği 58 yıllık ''Ortak Avrupa Ordusu'' fikri ile ilgili, yine çok sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ''Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında pek iyi bir sonuç vermedi. Ama ABD size destek oldu ve her zaman olacak. Sizden tek şey istediğimiz, payınıza düşen katkıyı NATO'ya ödemeniz.'' dedi.

ALMANYA ''AZ ÖDÜYOR'' İSYANI

Ortak Avrupa Ordusu fikrini daha önce de eleştirerek ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu vurgulayan Trump, yaptığı açıklamada Almanya'yı da hedef alarak isyan etti.

Trump açıklamasında, ''Avrupa'yı korumak için ABD çok daha büyük bir milli gelirin yüzde 4.3'ünü öderken Almanya bütçesinin yalnızca yüzde 1'ini ödüyor. Adalet!" ifadelerini kullandı.