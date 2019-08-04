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Trump Avrupa’yı DEAŞ ile tehdit etti

Afganistan’dan asker çekeceklerini belirten ABD Başkanı Trump “Suriye’deki sayımızı da azaltıyoruz. Şimdi elimizde 2 bin 500 DEAŞ’lı mahkum var. Avrupa bunları geri alacak” dedi.

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Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmek istediği iddia edildi. Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 5 yetkili, ABD Başkanı Trump’ın 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlanmasını istediğini bildirdi. Yetkililer, söz konusu talebin 2020 Kasım ayına kadar gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekti. Öte yandan Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Afganistan’daki ABD askerlerinin sayısını azaltmaya başladıklarını belirtti. 

‘MESAFE KATETTİK’ 

Trump, bir kez daha istemesi durumunda Afganistan’daki savaşı birkaç gün içinde kazanabileceklerini, ancak 10 milyon insanın ölmesini istemediğini söyledi. Trump “Afganistan’da önemli mesafe katettik. Hala (Taliban’la) görüşüyoruz, ancak çok mesafe kat ettik. (Asker) Sayımızı azaltıyoruz. 19 yıldır oradayız ve polislik görevi yapıyoruz. Bu savaşı birkaç gün içinde kazanabiliriz ama 10 milyon insanın ölmesini istemem. Kaldı ki nükleer silahlar kullanmaktan bahsetmiyorum, tamamen konvansiyonel silahlardan bahsediyorum” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca “Suriye’deki (asker) sayımızı da azaltıyoruz. DEAŞ’ı yendik, şimdi elimizde 2 bin 500 (DEAŞ militanı) mahkum var. Avrupa bunları geri alacak ya da birileri geri alacak” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Trump, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) ABD ve Rusya’nın çekilmesiyle ilgili olarak da ‘gelecekten ümitvar’ konuştu. Trump, şu değerlendirmeleri yaptı: Rusya ile nükleer bir pakt için görüşüyoruz. Nükleer anlamında biz ilk sıradayız, Rusya ikinci sırada. Eğer Rusya ile bir pakt kurabilirsek, biz de onlar da (nükleer) silahlarını azaltırsa bu dünya için çok iyi bir şey olur. İnanıyorum ki bu bir gün olacaktır.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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