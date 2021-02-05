Trump, azil yargılamasında ifade verecek mi?

AA 05 Şubat 2021 Cuma 08:53 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:53

ABD'de, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanacak önceki Başkan Donald Trump'ın avukatı, Trump'ın Senatoda ifade vermeyeceğini açıkladı.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle gelecek hafta Senatoda yargılanacak Trump'la ilgili süreç devam ediyor.

Trump'ın avukatı Jason Miller, eski ABD Başkanı'nın Senatodaki yargılamada yemin altında ifade vermesini isteyen Demokratlara kesin bir şekilde red cevabı verdi.

Miller, Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekillerin Trump'a yaptıkları ifade çağrısının "komik" olduğunu savunarak, "Başkan anayasal olmayan bu süreçte ifade vermeyecektir." açıklamasını yaptı.

Senatodaki süreçte "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski Başkan'ın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.

- SENATODAKİ AZİL YARGILAMA TAKVİMİ

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.