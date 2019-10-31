Trump, Bağdadi için senaryo yazmış! Ekibi yalanladı

TERÖR örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu filme benzeterek “Son anlarında hıçkırarak ağladı” diyen ABD Başkanı Donald Trump’ın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

‘BEN BÖYLE BİR METİN YAZMADIM’

Amerikan CNN televizyonu, Trump’ın anlattığı detayların üst düzey yetkililer tarafından bilinmediğini bildirdi. CNN’e konuşan bir Pentagon yetkilisi Beyaz Saray Durum Odası’nda özel düzenlemeler yapılmadığı müddetçe Bağdadi’nin sesini gerçek zamanlı duymanın mümkün olmadığını söyledi. Kanala bilgi veren Trump’ın pazar günü yaptığı konuşmanın metnini hazırlayanlar da, ABD Başkanı’nın aktardığı versiyonun kendileri tarafından bir araya getirilen metne benzemediğini ifade etti. Trump’ın verdiği bilgileri yorumlayan Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakanı Mark Esper de söz konusu detaylara vakıf olmadıklarını, Başkan’ın askerlerle iletişim kurduğunu tahmin ettiklerini belirtmişti.