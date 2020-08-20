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Dünya

Trump: Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

Suriye konusunda Türkiye'nin bölgede kendi işini kendisinin halledebileceğini ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.' ifadelerini kullandı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 07:43 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 07:53
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

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