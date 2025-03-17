İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6699
  • EURO
    39,9916
  • ALTIN
    3530.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Biden'ın af kararlarının geçersiz olduğunu savundu
Dünya

Trump, Biden'ın af kararlarının geçersiz olduğunu savundu

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının 'otomatik kalemle' imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savundu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Trump, Biden'ın af kararlarının geçersiz olduğunu savundu
ABONE OL

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan Biden'ın af kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Uykulu Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, bunların "otomatik kalemle" imzalandığını öne sürdü.

Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Af belgelerinin Biden'a açıklanmadığını ya da onayının alınmadığını savunan Trump, "Bunu yapanlar, suç işlemiş olabilir. Bu nedenle bana ve masum diğer kişilere yönelik iki yıllık cadı avında elde edilen tüm kanıtları silen ve yok eden Seçilmemiş Komitedekiler, en üst düzeyde soruşturmaya tabi tutulacaklarını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Bir kişinin imzasını otomatik şekilde yeniden oluşturan mekanik cihaz olan "otomatik kalem"in, genellikle çok sayıda belgenin imzalaması gerektiğinde kullanıldığı ifade ediliyor.

- BIDEN'IN AF KARARLARI

Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde siyasileştirdiğini savunmuştu.

12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini açıklamıştı.

Ayrıca Biden, görevinin bitimine dakikalar kala iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.