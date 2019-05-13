Trump: Bir anlaşma yapılmazsa Çin büyük zarar görecek
ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin Washington ile bir ticaret anlaşması yapmaması durumunda, Çin´in 'büyük zarar göreceği' uyarısı yaptı.
- DHA
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıyı yaptı:
"Çin´de iş yapacak kimse kalmayacak. Bu durum Çin için çok kötü ama ABD için çok iyi! Fakat Çin çok uzun yıllar boyunca ABD´den yararlandı ve oldukça ilerledi. Bu nedenle, Çin karşılık vermemeli, yoksa her şey daha kötü olur!
"Başkan Xi başta olmak üzere Çin´deki arkadaşlarıma bunu açıkça söylüyorum; eğer, ABD ile bir anlaşma yapmazsanız bu durum Çin´e büyük zarar verecek çünkü şirketler Çin´den ayrılmak zorunda kalacak. Çin çok pahalı. Harika bir anlaşmanız vardı, neredeyse tamamlanmıştı ve siz geri çekildiniz!"
Trump ayrıca Çin´e uygulanan ek gümrük vergilerinin ABD ekonomisindeki büyümeye katkı sağladığını belirterek şu paylaşımı yaptı:
"İlk çeyrekte beklentinin üzerinde elde edilen yüzde 3.2 oranındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla´yı Çin´e uygulanan ek gümrük vergileri oldukça destekledi. Bazı insanlar bunu anlamıyor!"
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Cuma günü Çin üzerinde uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak Çin´in olası misilleme vergilerle yanıt vermesi olasılığı üzerine Trump, "vergi uygulanan çoğu şirketin Çin´den ayrılıp Vietnam gibi Asya ülkelerine yöneleceği" uyarısını yapmıştı.
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